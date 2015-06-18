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الجيش الثالث يقيم موائد لافطار الصائمين بالسويس وجنوب سيناء

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الجيش الثالث يقيم موائد لافطار الصائمين بالسويس وجنوب سيناء الجيش الثالث يقيم موائد لافطار الصائمين بالسويس وجنوب سيناء

أرشيفية

أقام الجيش الثالث الميداني اليوم الخميس موائد لأفطار الصائمين بمحافظات “السويس وجنوب سيناء ” وذلك ضمن دور القوات المسلحة المجتمعي الذى تقوم به سنويا خلال شهر رمضان وكافة المناسبات والاعياد.
> قال مصدر عسكري أن القوات اقامت موائد الأفطار بكافة انحاء المحافظات التى يقوم الجيش الثالث بتأمينهم وفى مناطق بدوية وقامت قبل شهر رمضان بتوزيع الألأف من كراتين تضمن مواد غذائية ، موضحا أن المؤسسة العسكرية دائما مع المواطنين وتقدم له المساعدات وهذا دور عظيم ومستمر منذ سنوات طويلة وسوف يستمر خدمة لاهالينا والمواطنين بكافة انحاء الجمهورية.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الجيش الثالث يواصل التمركز بجميع انحاء المحافظة وبالطرق الحدودية لتأمين السويس والمواطنين من اى خارجين عن القانون .

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