للزواج 9 فوائد.. بيطول العمر ويحميك من الأمراض

للزواج فوائد صحية عديدة حسب العديد من الأبحاث والدراسات التى نشرت مؤخرًا، حيث تقلل هذه العلاقة المقدسة نظريًا من خطر الوفاة المبكرة، وتقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أثبتت التجارب أن فرص نجاح عمليات القلب ترتفع بشكل ملحوظ، وترتفع أيضاً فرص بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "babble".

وتابع التقرير أن الزواج يساهم فى تعزيز الصحة العقلية ويحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية لكلا الزوجين وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "European Journal of Preventive Cardiology"، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الجدير بالذكر أن دراسة بريطانية حديثة كشفت مؤخراً أن الزواج له فوائد صحية رائعة خاصة بالنسبة للرجال، وأن جميع المتزوجين يتمتعون بهذه الفوائد بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الثروة التى يمتلكونها.

وشملت الدراسة أكثر من 9000 شخص ولدوا فى شهر مارس بعام 1958، واستمرت الدراسة لمدة 45 عاما، وفى الفترة بين 2002 و2004، تم تقييم صحة هؤلاء الأشخاص، وخاصة نشاط المخ ووظائف التنفس.

وخلص الباحثون إلى أن الزواج مفيد للصحة ويساهم فى الحد من فرص الإصابة بالأمراض، كما أشارت إلى أن النساء اللاتى تمتعن بأفضل صحة كن قد تزوجن فى نهاية العشرينات أو آوائل الثلاثينات، ولم يحدث لهن طلاق.

المثير أن الرجال حازوا على النصيب الأكبر من فوائد الزواج، حيث كشفت النتائج أن الفوائد الصحية للزواج كانت أفضل بالنسبة للرجال، وعلى الرغم من أن صحتهم قد تدهورت بعد الطلاق، إلا أنهم استعادوا عافيتهم مرة أخرى عقب الزواج.

وأضاف الباحثون أنه تزداد فرص تعرض الشخص الأعزب للوفاة المبكرة، نظراً لأنه غالباً لا يتناول الطعام بشكل صحى ، ولا يجد من يدعمه نفسياً، ويقبل غالباً على تناول الخمور.