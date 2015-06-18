ضبط 860 كيلو قطع دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالبحيرة

تمكنت شرطة تموين البحيرة من ضبط 860 كيلو قطع دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى وذالك داخل احد المجازر بالبحيرة.

بدات الواقعة بقيام شرطة تموين البحيرة بحملة بالتنسيق مع الإدارة الصحية بوادي النطرون ومفتشي الاغذية بمديرية الشئون الصحية على مجزر لإحدى الشركات.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من عبوات قطع الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي مضبوطات قدرها 860 كيلو قطع دواجن منتهية الصلاحية عبارة عن “صدور دواجن مقلية”.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المدعو/إ . ص . إ – سن 45 وهو المدير المسئول عن مجزرالدواجن كائن بقرية الحمرا بدائرة مركز شرطة وادى النطرون .