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الحزب الشيوعي اللبناني يشارك في المعارك ضد “داعش”

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الحزب الشيوعي اللبناني يشارك في المعارك ضد “داعش” الحزب الشيوعي اللبناني يشارك في المعارك ضد “داعش”

مسلحين الحزب الشيوعي اللبناني تنتشرعلي الحدود السورية البنانية

بدأ الحزب الشيوعي اللبناني نشر مجموعات من مقاتليه، على تخوم قرى في سلسلة الجبال الشرقية، وذلك لحمايتها من التنظيمات المتشددة، وبذلك يعود الحزب للعمل المسلح، بعد توقفه فترة طويلة.

وينتشر مقاتلون من الحزب الشيوعي اللبناني على أطراف ساحات الاشتباك في الجرود، فلهيب المعارك خلف هذه الجرود قد يمتد إلى القرى الواقعة شمال بلدة عرسال اللبنانية.

ويعود الحزب الشيوعي إلى العمل المسلح بعد عقود من تعليقه.. العودة من بوابة معارك سلسلة جبال لبنان الشرقية ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش، والمقاتلون هنا من مختلف الأجيال، بينهم طلاب جامعات ومتقاعدون.

وبدأ التخطيط لبرنامج العودة إلى السلاح بقرار مركزي منذ أشهر، حيث استعان الحزب بخبرات من جهازه العسكري، الذي كان ناشطا إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي والحرب الأهلية اللبنانية.

 

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