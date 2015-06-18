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محافظ الوادى الجديد يخصص أرضا لإنشاء رابع فرع للمصرية لتجارة الجملة

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محافظ الوادى الجديد يخصص أرضا لإنشاء رابع فرع للمصرية لتجارة الجملة محافظ الوادى الجديد يخصص أرضا لإنشاء رابع فرع للمصرية لتجارة الجملة
وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على تخصيص أرض بمساحة 600م2 لصالح لشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لإنشاء للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز بلاط ليكون الفرع الرابع الذى يتم إنشاؤه بالمحافظة .

وأكد عشماوى أن إنشاء هذا المول التجارى بمركز بلاط سيسهم بشكل كبير فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمركز والقرى التابعة له بأسعار مخفضة ولمنع انتشار ظاهرة ارتفاع الأسعار ومنع ظاهرة احتكار السلع .

وكان محافظ الوادى الجديد قد أعلن عن موافقة الشركة المصرية لتجارة الجملة على إنشاء 3 فروع جديدة للشركة بالمحافظة لاستكمال إنشاء منظومة المجمعات التجارية والتسويقية على مستوى كافة مراكز المحافظة.

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مصر 365