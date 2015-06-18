ضبط 24 ألف و234 مخالفة مرورية خلال 3 أشهر بمطروح

أعلن العميد هانى خير مدير إدارة مرور مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الحملات المرورية أسفرت عن ضبط 24 ألفا و234 مخالفة مرورية متنوعة خلال الفترة من 6 أبريل الماضى وحتى 17 يونيو الجارى إضافة إلى ضبط 27 سيارة بدون لوحات معدنية ومبلغ بسرقتها و30 دراجة بخارية و15 تروسيكل بدون لوحات معدنية وقيادته بواسطة حدث لم يتجاوز السن القانونى مع ضبط 2 توك توك و8 بيتش باجى بدون لوحات معدنية .

وأكد مدير إدارة مرور مطروح أن الحملة المكبرة استهدفت جميع المخالفات وضبطت 50 مخالفة سير عكس الاتجاه و3538 مخالفة انتظار خاطئ و2480 قيادة سيارة بدون رخصة و3762 عدم استخدام حزام الأمان و 3951 مخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل و 5823 تجاوز السرعات المقررة كما تم التصالح الفورى فى 4630 مخالفة .

وشدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على استمرار التواجد المرورى وتكثيف الحملات بكافة أنحاء مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى والطرق السريعة خلال رمضان المعظم .

وأشاد محافظ مطروح بأداء رجال المرور على الجهد المتواصل وفى ضبط المخالفات لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المرورى على جميع محاور المدينة لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور والمبلغ بسرقتها .