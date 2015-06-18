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بالصور.. الصفحة الرسمية للسويس تنشر صورا "مسروقة" لتطوير الكورنيش

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نشرت صفحة دعم اتخاذ القرار فى محافظة السويس، ما قالت أنه "الصور الأولى للدراسة المبدئية لتطوير كورنيش السويس القديم"، لكن هذا المنشور لاقى ردود فعل غاضبة من بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة من سكان السويس.

ووثق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى ما يثبت كون تلك الصور مسروقة من مواقع عربية وأجنبية، آملا أن يصل صوتهم للمحافظ، لأن تلك الصور التى يقولون إنها دراسة مبدئية ما هى إلا أعمال تم الحصول عليها من مواقع لشركات ديكور وكورنيش فى جدة، فكيف سيكون الحال عند التطبيق، وشكك بعض المعلقين فى مصداقية المشروع وتمويله.

المنشور الأول للصفحة الرسمية -اليوم السابع -6 -2015
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المنشور الأول للصفحة الرسمية

تعليق أحد المستخدمين بأن الصورة من الإمارات -اليوم السابع -6 -2015
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تعليق أحد المستخدمين بأن الصورة من الإمارات

صورة مما ادعت الصفحة لما سيكون عليه مقاعد الكورنيش -اليوم السابع -6 -2015
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صورة مما ادعت الصفحة لما سيكون عليه مقاعد الكورنيش

تعليقات ساخرة على الصور المسروقة -اليوم السابع -6 -2015
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تعليقات ساخرة على الصور المسروقة

المنشور الثانى للصفحة -اليوم السابع -6 -2015
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المنشور الثانى للصفحة

صفحة بها الصور الأصلية -اليوم السابع -6 -2015
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صفحة بها الصور الأصلية

الصور الأصلية من موقع للديكور -اليوم السابع -6 -2015
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الصور الأصلية من موقع للديكور

موقع كندى -اليوم السابع -6 -2015
>

موقع كندى

المنشور الثالث للصفحة -اليوم السابع -6 -2015
>

المنشور الثالث للصفحة

صورة أصلية من جدة -اليوم السابع -6 -2015
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صورة أصلية من جدة

صورة أخرى من جدة -اليوم السابع -6 -2015
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صورة أخرى من جدة


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