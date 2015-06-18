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فرنسا تدين استهداف ثلاثة مساجد شيعية بصنعاء

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فرنسا تدين استهداف ثلاثة مساجد شيعية بصنعاء فرنسا تدين استهداف ثلاثة مساجد شيعية بصنعاء
أدانت فرنسا الهجمات التى استهدفت ثلاثة مساجد شيعية بالعاصمة اليمنية صنعاء، مما اسفر عن مقتل 31 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم /الخميس/ - إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع المصابين، وتؤكد دعمها للسلطات والشعب اليمنى فى مكافحة "الإرهاب".

وأضاف نادال أن فرنسا تكرر دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتناشد كافة الأطراف إيجاد حل للأزمة والتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الخارجبة الفرنسية على الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

يشار إلى ان 31 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات أمس الأربعاء فى صنعاء فى خمس هجمات متزامنة لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنها، والتى استهدفت مساجد للشيعة ومنزلا لأحد قادة التمرد الحوثى الذى يسيطر على العاصمة اليمنية.

وتتزامن هذه الهجمات مع مفاوضات غير مباشرة فى جنيف بين المتمردين الحوثيين وممثلى اليمنية التى انتقلت إلى .
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