الحكومة العراقية تسلح 3500 من الرجال السنه لمقاتلة داعش فى الأنبار

أعلن مجلس محافظة الأنبار اليوم الخميس عن الانتهاء من تسليح 3500 مقاتل من عشائر المحافظة بغية زجهم فى المعركة المرتقبة لتحرير المحافظة من تنظيم داعش فى محافظة الانبار 118 كم غربى بغداد.

وقال حميد الهاشم عضو مجلس المحافظة لوكالة الانباء الألمانية ( د ب ا ) -"ان الحكومة العراقية أوعزت لإدارة المحافظة بتسليح نحو 3500 مقاتل من أبناء العشائر بعد أن خضعوا للتدريبات على يد المستشارين الأمريكيين والعراقيين بقاعدتى الحبانية والبغدادى واكتمال الأمور الإدارية من أجل دمجهم فى مؤسسة الحشد الشعبى ".

وأضاف "سيتم زجهم فى المعركة المرتقبة لتحرير الأنبار ومناطقها من قبضة الإرهابيين المتطرفين فضلا على تسلم المناطق المحررة بعد تحريرها".

من جانب اخر صرح، فالح العيساوى نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوى "أن طلعات طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى محافظة الانبار تنفذ بمزاجية عالية فضلا على انها أصبحت غير مؤثرة بشكل ملحوظ".

وقال " إن التحالف الدولى لديه طائرات حديثة تتميز بالدقة فى تنفيذ الأهداف أكثر مما هو موجود فى الطيران العراقى وإن هناك أهدافا مهمة وواضحة للتحالف الدولى فى مناطق متفرقة من المحافظة ولكنها لا تستهدف".

ودعا العيساوى " التحالف الدولى بتكثيف غاراته الجوية على مواقع التنظيم بغية إضعاف قوته لمساعدة القوات البرية العراقية بالتقدم نحو المناطق الخاضعة تحت سيطرة داعش وان فعالية طيران التحالف فى المحافظة سيؤدى الى انهاء الوجود الإرهابى فى الأنبار".