قررت مديرية أمن البحر الأحمر إغلاق جميع البارات والملاهى الليلية بمدن محافظة البحر الأحمر خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا لحرمة الشهر الكريم وتم ابلاغ جميع المنشات بالقرار ومن المقر تنظيم حملات تفتيش مقاجئة على الملاهى والبارات الليلية المخالفة والتى تقوم بالعمل خلال شهر رمضان.

و استعدت وحدة مباحث الآداب بالبحر الأحمر برئاسة العقيد محمد عبد الفتاح، لشن حملات مستمرة على الملاهى والبارات الليلية المخالفة والتى تقوم بالعمل خلال شهر رمضان.

وأوضح رئيس مباحث الآداب أنه من شروط الحصول على موافقة مباحث السياحة لمزاولة المهنة هو التعهد بإغلاقها خلال المناسبات الدينية، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المخالفين إلى النيابة وتحرير محاضر بالمخالفات.