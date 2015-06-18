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وكيل الأزهر: إحالة واضع أسئلة مادة الصرف للتحقيق وإعادة توزيع الدرجات

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وكيل الأزهر: إحالة واضع أسئلة مادة الصرف للتحقيق وإعادة توزيع الدرجات وكيل الأزهر: إحالة واضع أسئلة مادة الصرف للتحقيق وإعادة توزيع الدرجات
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تمت إحالة واضع أسئلة امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمى للشهادة الثانوية الأزهرية، للتحقيق، وذلك نتيجة لوضعه أسئلة الامتحان من ضمن جزئيات ملغية من المقرر.

وقال وكيل الأزهر، حسب بيان منذ قليل، إن شكوى الطلاب وصلت إدارة الازهر، داعيا لعدم القلق، موضحا أن درجات تلك الجزئيات ستوزع على باقى الأسئلة بالامتحان.
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