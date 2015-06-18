"ساعد أختك وأمك فى المطبخ".. هاشتاج رمضانى عبر "تويتر"

دعا عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الرجال إلى مساعدة السيدات فى أعمال المنزلية والطبخ خلال شهر رمضان المبارك، حيث دشن المغردون هشتاج "ساعد أختك وأمك فى المطبخ"، وانقسم المغردون عبد الهاشتاج ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وقال المؤيدون للفكرة إن مساعدة المرأة شىء من الدين، وعلق البعض بالقول: "الأكل الذى يصنعه الرجال"، فيما واصل بعض المغردين المزاح عبر الهاشتاج قائلين إن الرجال لا يقدرون على أعمال المطبخ، حيث قاموا بتداول صور لطعام محترق معلقين عليها قائلين: "ده آخرة المساعدة فى المطبخ".

وغرد أحد رواد "تويتر" قائلًا إن أبناءه قاموا بتصويره أثناء المساعدة فى أعمال المطبخ، وهو سعيد بذلك.



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