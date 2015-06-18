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"ساعد أختك وأمك فى المطبخ".. هاشتاج رمضانى عبر "تويتر"

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دعا عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الرجال إلى مساعدة السيدات فى أعمال المنزلية والطبخ خلال شهر رمضان المبارك، حيث دشن المغردون هشتاج "ساعد أختك وأمك فى المطبخ"، وانقسم المغردون عبد الهاشتاج ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

اليوم السابع -6 -2015

وقال المؤيدون للفكرة إن مساعدة المرأة شىء من الدين، وعلق البعض بالقول: "الأكل الذى يصنعه الرجال"، فيما واصل بعض المغردين المزاح عبر الهاشتاج قائلين إن الرجال لا يقدرون على أعمال المطبخ، حيث قاموا بتداول صور لطعام محترق معلقين عليها قائلين: "ده آخرة المساعدة فى المطبخ".

اليوم السابع -6 -2015

وغرد أحد رواد "تويتر" قائلًا إن أبناءه قاموا بتصويره أثناء المساعدة فى أعمال المطبخ، وهو سعيد بذلك.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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