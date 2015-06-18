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بالصور.. مدير شرطة النقل والمواصلات يفطر أول أيام رمضان وسط المجندين

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فاجأ اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، المجندين بزيارتهم أثناء الإفطار بوحدة مجندين بإدارة شرطة مترو الأنفاق بالسيدة زينب.

واطمأن مساعد الوزير على وجبات الإفطار وأواني الطهى المعدة للخدمات الخارجية والفرن وجودة الخبز، كما تفقد قاعات الطعام وعنابر الإعاشة الخاصة بمبيت المجندين وهنأ الضباط وأفراد الخدمات بأول أيام رمضان المعظم، والتقى مدير إدارة شرطة مترو الأنفاق ورئيس المباحث الجنائية للوقوف على أى سلبيات قد تعوق سير العمل للصائمين من الضباط والأفراد والمجندين.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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