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انتشال جثتين والبحث عن أخرى لثلاثة مواطنين سقطوا فى خزان صرف صحى ببنى سويف

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انتشال جثتين والبحث عن أخرى لثلاثة مواطنين سقطوا فى خزان صرف صحى ببنى سويف انتشال جثتين والبحث عن أخرى لثلاثة مواطنين سقطوا فى خزان صرف صحى ببنى سويف
انتشلت قوات الحماية المدنية ببنى سويف برئاسة العقيد وائل ذكى جثتين من ثلاث جثث سقط أصحابها فى أحد خزانات الصرف بمحطة الصرف بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف وتبين أنهما جثتا عبدالعظيم عبدالتواب جمعة ، محمود أحمد عبدالغنى وما زالت الحماية المدنية تبحث عن جثة الوائل طنطاوى موظف بإحدى شركات المقاولات التى تتابع صيانة المحطة.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغاً من مأمور مركز شرطة بنى سويف بسقوط كل من "وائل طنطاوى ، عبدالعظيم عبدالتواب جمعة ، محمود أحمد عبدالغنى " فى إحدى خزانات مياه الصرف بمحطة صرف بنى هارون.

دلت التحريات الأولية على أنه أثناء قيام وائل طنطاوى " موظف بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببعض الأعمال أعلى الخزان سقط داخله وحاول الآخرون النزول لإنقاذة إلا أن الثلاثة لم يخرجوا.
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