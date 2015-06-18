مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصبب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى مزار.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة أجرة، على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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