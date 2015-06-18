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مصرع وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

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مصرع وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا مصرع وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار بشمال المنيا.

تلقي مدير أمن المنيا ، اللواء محمد صادق الهلباوى ، إخطارًا من عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الجيش أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار ووقوع متوف ومصابين.

وتبين مصرع " محمد صلاح أحمد موسى " 59 سنة، فيما أصيب كل من : " أحمد صلاح على " 20 سنة، و"السيد محمد عبد الحميد " 23 سنة، و"جمال أحمد مبروك " 24 سنة، وعربى محمد سيد " 45 سنة ، و " ماهر أحمد محمد " 25 سنة، و"محمد دسوقى محمد " 40 سنة، و"محمد على مهدى" 35 سنة، و" مرقص حنا عبد الشهيد" 29 سنة، ومصابين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى العام ، وتحررعن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365