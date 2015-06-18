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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لسيدة مسنة بمنزلها فى الأقصر

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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لسيدة مسنة بمنزلها فى الأقصر جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لسيدة مسنة بمنزلها فى الأقصر
يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر من جهودها لكشف غموض مقتل سيدة مسنة، اليوم الخميس، داخل منزلها بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث كان قد تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطاراً من اللواء عصام الدسوقى مدير المباحث يفيد بالعثور على جثة لسيدة مسنة تدعى "فادية.أ.د" داخل منزلها بمنطقة شرق السكة الحديد.

وكشفت تحريات رجال المباحث التى يشرف عليها كل من المقدم أحمد خليفة رئيس مباحث قسم الأقصر أن السيدة المسنة تقيم بمفردها، وأن جيرانها شكوا فى غيابها قاموا بكسر باب منزلها للاطمئنان عليها، فوجدوا جثتها ملقاة على وجهها بغرفة نومها.

وتبين من خلال المعاينة وجود بعثرة بمحتويات منزلها، وعاين رجال النيابة العامة جثة القتيلة ومكان الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية المتوفية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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مصر 365