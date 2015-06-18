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بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

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بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة! بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

الخميس 18-06-2015 11:55

تتعرض البشرة لتغيّرات عديدة بسبب العوامل الجديدة التي تطرأ عليها في شهر رمضان من فقدان المواد الضروريّة لغذاء البشرةوغيرها التي تؤدّي إلى ظهور بثور ورؤوس سوداء في مناطق مختلفة من الوجه. وبالرغم من تنوّع العلاجات وتعدّد إصدارات المستحضرات والكريمات اللازمة لعلاج هذه المشكلة، فإنّ النتيجة لا تكون فورية دائماً. بانتظار زوال الحبوب والرؤوس السوداء، تحتاجين إلى طريقة سهلة وسريعة لإخفائها. إليك ـ ـ "خطوات سيدتي" لاكتشاف كيفية استخدام الظلال الزهريّ مع الكونسيلر لإخفاء كلّ آثار التعب عن الوجه، وللحصول على بشرة مشرقة:

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سيدتي

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