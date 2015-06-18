بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

تتعرض البشرة لتغيّرات عديدة بسبب العوامل الجديدة التي تطرأ عليها في شهر رمضان من فقدان المواد الضروريّة لغذاء البشرةوغيرها التي تؤدّي إلى ظهور بثور ورؤوس سوداء في مناطق مختلفة من الوجه. وبالرغم من تنوّع العلاجات وتعدّد إصدارات المستحضرات والكريمات اللازمة لعلاج هذه المشكلة، فإنّ النتيجة لا تكون فورية دائماً. بانتظار زوال الحبوب والرؤوس السوداء، تحتاجين إلى طريقة سهلة وسريعة لإخفائها. إليك ـ بالفيديو ـ "خطوات سيدتي" لاكتشاف كيفية استخدام الظلال الزهريّ مع الكونسيلر لإخفاء كلّ آثار التعب عن الوجه، وللحصول على بشرة مشرقة:

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