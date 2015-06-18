استقبلي رمضان بتسريحة السلطانة مريم بتوقيع طلال طبّارة

في موسمه السنوي وكالعادة، إنطلق مهرجان البياف الأسبوع الماضي وكرّم أسماء معروفة ومهمة من النجوم والنجمات، وسط حفل مميّز في وسط بيروت. لفتتنا خلاله إطلالة النجمة التركية بيلين كاراهان المعروفة بالسلطانة مريم في المسلسل التاريخي حريم السلطان.

فتسريحة شعرها الناعمة كانت بنوقيع المزين طلال طبارة حيت كان لسيدتي اتصال معه حول خطوات تسريح شعر السلطانة وذوقها وكيف وصلت إلى صالونه:

فقال طلال في مثل هذه المهرجانات غالباً ما يعرض على النجمة أسماء عديدة من المجال نفسه لتختار بنفسها مزينها أو خبير التجميل، ومن بين عدّة أسماء اختارت طلال بعد مشاهدتها صور التسريحات على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.

لهذا وعند وصولها تناقشنا قليلاً ورأيت فستانها وبعدها اخترت لها تسريحة بسيطة، رفعت فيها شعر بيلين إلى الأعلى كي أظهر ملامح وجهها الجميلة والناعمة من جهة، وكي أبرز مكياج عينيها من جهة أخرى، وقد لفتت تسريحتها الأنظار على السجّادة الحمراء للمهرجان حيث أثنى الجميع على لوك بيلين الأوروبيّ الأنيق.

نوع شعر بيلين وخطوات تسريح شعرها :

يعترف المزيّن طلال أن شعر بيلين لم يكن بحاجة إلى عناية فهو صحي للغاية وناعم، ومتوسط الطول لم نحتاج للإكستنشن خلال تسريحة، ما يظهر كميّة الإهتمام التي توليها لشعرها كونها نجمة إعلانات وممثلة.

خطوات شينيون بيلين الأوروبي لإفطارات رمضان :

بما أن خطوات الشينيون بسيطة وراقية في نفس الوقت، ننصح المرأة العربيّة باعتماده خلال إفطارات رمضان لإطلالة مفعمة بالأنوثة:

بعد غسل الشعر وتنظيفه، اعتمدنا فرق الوسط كونها معروفة به ويظهر جمال وشكل وجهها.

تم سحب الشعر إلى الوراء من خلال شدّه عن الجوانب لإبراز جمال عينيها.

تم إدخال بعض التموجات بالشعر قبل رفعه على طريقة curvaholic " موضة التموجات" .

أخيراً رفعنا الشعر بطريقة شينيون ناعم وبسيط.

ملاحظة: تم تنفيذ مكياج بيلين بأنامل خبيرة التجميل روبي فتوني .

المجوهرات : House of Tabbah من مجموعة "Grace in Lace".

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