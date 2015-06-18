أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم دراجة بخارية ببني سويف‎

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم دراجة بخارية ببني سويف‎ مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم دراجة بخارية ببني سويف‎

أرشيفية

لقي شخص مصرعة وإصيب أخر في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ميكروباص علي طريق مدينة إهناسيا غرب بني سويف

كان قد تلقي المقدم هشام فريد مأمور مركز شرطة إهناسيا إخطارا من مستشفي إهناسيا المركزي يفيد بوصول عشري ،م 29 عام تاجر مقيم بندر إهناسيا جثة هامدة و محمد ،ع 22سنة مقيم قرية كوم الرمل البحري مصاب بإصابات طفيفة بالوجة والساقين
> وبعد التحريات التي قام بها الرائد مصطفي عقرب رئيس وحدة مباحث إهناسيا تبين إن عشري تاجر ويعمل محمد لدية وعند توصيل محمد لمحل إقامتة صدمتهم سيارة بطريق إهناسيا العواونة مما أدي إلي مصرعة وإصابة محمد.
> تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا