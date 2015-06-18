مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم دراجة بخارية ببني سويف‎

لقي شخص مصرعة وإصيب أخر في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ميكروباص علي طريق مدينة إهناسيا غرب بني سويف

كان قد تلقي المقدم هشام فريد مأمور مركز شرطة إهناسيا إخطارا من مستشفي إهناسيا المركزي يفيد بوصول عشري ،م 29 عام تاجر مقيم بندر إهناسيا جثة هامدة و محمد ،ع 22سنة مقيم قرية كوم الرمل البحري مصاب بإصابات طفيفة بالوجة والساقين

> وبعد التحريات التي قام بها الرائد مصطفي عقرب رئيس وحدة مباحث إهناسيا تبين إن عشري تاجر ويعمل محمد لدية وعند توصيل محمد لمحل إقامتة صدمتهم سيارة بطريق إهناسيا العواونة مما أدي إلي مصرعة وإصابة محمد.

> تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.