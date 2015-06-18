أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اختبار جديد يتوقع الإصابة بالزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات

Google+ Print
اختبار جديد يتوقع الإصابة بالزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات اختبار جديد يتوقع الإصابة بالزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج مثيرة للغاية بشأن التوصل إلى اختبار جديد يتوقع الإصابة بمرض الزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات، وذلك وفقًا لدراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية.

وتمكن الباحثون من اكتشاف أحد البروتينات فى الدم الذى يعمل كإشارة تحذيرية حال الإصابة بتدهور وظائف الإدراك الطفيف، وهذا الاضطراب يصاب به الشخص قبل حدوث الزهايمر بفترة طويلة تصل إلى 10 سنوات.

وتابع الباحثون أن مستويات هذا البروتين الذى يعرف باسم "MAPKAPK5 " تنخفض بشكل ملحوظ وتتدهور مهارات التفكير قبل الإصابة بمرض الزهايمر بعشر سنوات تقريبًا، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى شملت 212 شخصًا بالغا لا يعانون من أى أمراض.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق لتطوير مجال البحث العلمى الخاص بمرض الزهايمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Translational Psychiatry"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365