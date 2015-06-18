اختبار جديد يتوقع الإصابة بالزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج مثيرة للغاية بشأن التوصل إلى اختبار جديد يتوقع الإصابة بمرض الزهايمر قبل حدوثها بعشر سنوات، وذلك وفقًا لدراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية.

وتمكن الباحثون من اكتشاف أحد البروتينات فى الدم الذى يعمل كإشارة تحذيرية حال الإصابة بتدهور وظائف الإدراك الطفيف، وهذا الاضطراب يصاب به الشخص قبل حدوث الزهايمر بفترة طويلة تصل إلى 10 سنوات.

وتابع الباحثون أن مستويات هذا البروتين الذى يعرف باسم "MAPKAPK5 " تنخفض بشكل ملحوظ وتتدهور مهارات التفكير قبل الإصابة بمرض الزهايمر بعشر سنوات تقريبًا، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى شملت 212 شخصًا بالغا لا يعانون من أى أمراض.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق لتطوير مجال البحث العلمى الخاص بمرض الزهايمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Translational Psychiatry"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.