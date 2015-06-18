13.7 مليار جنيه لتوفير إسكان محدودي الدخل بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، أن مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل بالموازنة العامة الجديدة التي تم إقرارها اليوم الخميس، باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بلغ نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%.

وتضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى الذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرًا بنحو 0.9 مليار جنيه.

وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/ 2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه، أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/ 2014، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الجارى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.