228 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة

بلغت مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالى الجارى، نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى.

وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 -2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 -2014، وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.