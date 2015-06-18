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ضبط تشكيل عصابى وبحوذتهم 11بندقية خرطوش الصنع بكفرالشيخ

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ضبط تشكيل عصابى وبحوذتهم 11بندقية خرطوش الصنع بكفرالشيخ ضبط تشكيل عصابى وبحوذتهم 11بندقية خرطوش الصنع بكفرالشيخ

أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهم ( 11 ) بندقية خرطوش أمريكية الصنع .

بدأت الواقعة بتلقي مباحث مركز شرطة مطوبس معلومات وتحريات تفيد با قيام كلاَ من :-

1. ” السيد . ع . ع ” سن 46 ، صياد ، سبق إتهامه فى 10 قضايا ” سرقة بالإكراه – سلاح أبيض – تبديد – ضرب ” .

2. ” محمد . ش . م ” سن 40 ، سائق ، سبق إتهامه فى 5 قضايا ” ترويج عملة – تبديد ” .
> 3. ” محمد . م . أ ” سن 48 ، سائق .. ومقيمين بدائرة المركز .
> بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية .
> عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 11 ) بندقية خرطوش أمريكية الصنع و مبلغ مالى .
> بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.وجاري عرض المتهمين علي النيابة العامة لتحقيق

 

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