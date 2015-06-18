ضبط تشكيل عصابى وبحوذتهم 11بندقية خرطوش الصنع بكفرالشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهم ( 11 ) بندقية خرطوش أمريكية الصنع .
بدأت الواقعة بتلقي مباحث مركز شرطة مطوبس معلومات وتحريات تفيد با قيام كلاَ من :-
1. ” السيد . ع . ع ” سن 46 ، صياد ، سبق إتهامه فى 10 قضايا ” سرقة بالإكراه – سلاح أبيض – تبديد – ضرب ” .
2. ” محمد . ش . م ” سن 40 ، سائق ، سبق إتهامه فى 5 قضايا ” ترويج عملة – تبديد ” .
> 3. ” محمد . م . أ ” سن 48 ، سائق .. ومقيمين بدائرة المركز .
> بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية .
> عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 11 ) بندقية خرطوش أمريكية الصنع و مبلغ مالى .
> بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.وجاري عرض المتهمين علي النيابة العامة لتحقيق