64 مليار جنيه للإنفاق على الصحة في الموازنة العامة الجديدة

أكد الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية أن إجمالى الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة الجديدة التي تم إقرارها اليوم الخميس باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بلغ نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5 % عن العام السابق.

وتأتي زيادة الإنفاق في الصحة بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر به المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 -2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 -2014، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.