ازالة 36 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمركزي جرجا والبلينا بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 36 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة عدد 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا ، وإزالة عدد 15 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا .

وذالك تنفيذا لتعليمات الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بتكثيف حملات الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .