الرئيس السيسى يبحث إنشاء مدينة لصناعة الأثاث مع محافظ دمياط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بحضور الدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لإنشاء مدينة متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانا تحت مسمى "مدينة دمياط للأثاث".

وأوضح السفير علاء يوسف أن المشروع سيساهم فى تحفيف تكدس ورش صناعة الأثاث فى المناطق السكنية بدمياط والحفاظ على البيئة، كما يأتى متماشياً مع التوجه نحو التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حيث يوفر المشروع أربعين ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن موقع المشروع الذى يطل على الطريق الساحلى الدولى وطريق دمياط بورسعيد الاقليمى يساهم فى تيسير وصول المواد الخام ونقل المنتجات من وإلى المدينة الصناعية المقترحة، بما يضمن توطين صناعات حرفية مختلفة ويلبى احتياجات هذه الصناعات ويوفر لها شبكة من البنية الأساسية المتميزة.

وذكر المتحدث الرسمى أن المحافظ ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء أوضحا خلال الاجتماع أن المشروع سيتيح الفرصة للتوسع فى إنتاج الأثاث النمطى الخاص بالفنادق والقرى السياحية، فضلاً عما يتيحه من فرص لإنشاء بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، علاوة على توفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تمركز منافذ بيع مستلزمات الإنتاج بجوار ورش التصنيع، فضلاً عن تقديم خدمات تسويقية لمنتجات الورش الصغيرة من الأثاث على الصعيدين المحلى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بالمشروع المقترح، ووجَّه باستكمال كافة الدراسات والتفاصيل الخاصة بالمشروع، مع الاستعانة بتجارب الدول المتميزة فى صناعة الأثاث، أخذاً فى الاعتبار ما توفره من فرص العمل وتشغيل الشباب.

ونوه الرئيس إلى أن دمياط تعد قلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة فى صناعة الأثاث، ويتعين دعمها ومساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمى والدولى.