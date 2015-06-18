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السيسى يجرى اتصالات بحكام الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

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السيسى يجرى اتصالات بحكام الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان السيسى يجرى اتصالات بحكام الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية بعدد من القادة والملوك العرب، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، حيث اتصل بكل من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب الرئيس خلال هذه الاتصالات عن أطيب تمنياته بهذه المناسبة الجليلة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الكويت بكل الخير وأن يحفظ الله عليها أمنها واستقرارها، وعلى كافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات؛ كما ثمن الرئيس خلال هذه الاتصالات مواقف هذه الدول الداعمة لمصر فى سعيها نحو تحقيق التقدم والتنمية والرخاء للشعب المصرى.
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مصر 365

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