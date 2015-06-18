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الجيش الثالث يقيم موائد إفطار بالسويس وجنوب سيناء

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الجيش الثالث يقيم موائد إفطار بالسويس وجنوب سيناء الجيش الثالث يقيم موائد إفطار بالسويس وجنوب سيناء
يقيم الجيش الثالث الميدانى، اليوم الخميس، موائد لإفطار الصائمين بالسويس، وجنوب سيناء، ضمن دور القوات المسلحة المجتمعى سنويا، خلال شهر رمضان، وكافة المناسبات والأعياد.

قال مصدر عسكرى إن القوات أقامت موائد الإفطار بكافة أنحاء المحافظات التى يتولى الجيش الثالث تأمينها، وفى مناطق بدوية، ووزّعت قبل شهر رمضان الآلاف من "كراتين" تضمن مواد غذائية، موضّحًا أن المؤسسة العسكرية دائما مع المواطنين وتقدم له المساعدات.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "هذا دور عظيم ومستمر منذ سنوات طويلة، وسوف يستمر خدمة لاهالينا والمواطنين بكافة انحاء الجمهورية"، مشيرًا إلى أن الجيش الثالث يواصل التمركز بجميع أنحاء المحافظة، وبالطرق الحدودية لتأمين السويس والمواطنين من أى خارجين عن القانون.

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