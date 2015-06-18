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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة أبو صوير

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بافتتاح معرض بيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة وياميش رمضان بمركز ومدينة أبو صوير الذى نظمته الوحدة المحلية لمجس مدينة أبو صوير بالتعاون والتنسيق مع نقابة الفلاحين والذى يشارك فيه نحو35 من التجاروالعارضين لمختلف أصناف السلع.

ويشمل المعرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وجميع أصناف الخضر والفاكهة والسلع الغذائية التى تباع للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25 إلى 35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

ورافق المحافظ أثناء افتتاح المعرض اللواء طلعت منصور نائب مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الغرب ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير وعربى مجاهد نقيب فلاحين الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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