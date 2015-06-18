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بالصور.. أحمد نعينع رئيسًا للجنة اختيار الأصوات الحسنة بشركة مترو الأنفاق

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اختتمت فاعليات المسابقة الأولى للعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، للأصوات الحسنة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وأجريت التصفيات النهائية فى حضور الدكتور أحمد نعينع، وبرعاية وحضور المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، وحضور المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة لخطوط المترو الثلاثة، والمهندس أحمد عبد الحافظ، مساعد رئيس شركة المترو.

وفاز بالمركز الأول الشيخ إبراهيم أحمد محمود الخياط صراف تذاكر بمحطة السيدة زينب، وتم منحه مكافأة ألف جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثانى الشيخ محمد الغندور فنى وحدات متحركة بورش شبرا الخيمة، وتم منحه مكافأة 750 جنيها وشهادة تقدير، والمركز الثالث الشيخ جمال عبد الله حلبى فنى صيانة، وتم منحه مكافأة 500 جنيه وشهادة تقدير، علماً بأنه تم تكريمهم من خارج ميزانية مترو الأنفاق.

المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق يهدى درع الشركة للقارئ الدكتور أحمد نعينع -اليوم السابع -6 -2015
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المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق يهدى درع الشركة للقارئ الدكتور أحمد نعينع

رئيس شركة مترو الأنفاق يصافح الدكتور أحمد نعينع -اليوم السابع -6 -2015
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رئيس شركة مترو الأنفاق يصافح الدكتور أحمد نعينع

القارئ الدكتور احمد نعينع يرأس لجنة التحكيم لأختيار الأصوات الحسنة بمترو الأنفاق . -اليوم السابع -6 -2015
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القارئ الدكتور احمد نعينع يرأس لجنة التحكيم لأختيار الأصوات الحسنة بمترو الأنفاق .

رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتنشغيل والصيانة والقارئ الدكتور أحمد نعينع . -اليوم السابع -6 -2015
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رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتنشغيل والصيانة والقارئ الدكتور أحمد نعينع .

تكريم الفائز الأول إبراهيم الخياط صراف تذاكر بمحطة السيدة زينب . -اليوم السابع -6 -2015
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تكريم الفائز الأول إبراهيم الخياط صراف تذاكر بمحطة السيدة زينب .

تكريم الفائز الثانى محمد الغندور فنى بصيانة الوحدات بورش شبرا الخيمة . -اليوم السابع -6 -2015
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تكريم الفائز الثانى محمد الغندور فنى بصيانة الوحدات بورش شبرا الخيمة .

تكريم الفائز الثالث جمال حلبى فنى بصيانة مترو الأنفاق . -اليوم السابع -6 -2015
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تكريم الفائز الثالث جمال حلبى فنى بصيانة مترو الأنفاق .

صورة تذكارية للفائزين والسادة الحضور . -اليوم السابع -6 -2015
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صورة تذكارية للفائزين والسادة الحضور .


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