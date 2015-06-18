بالصور.. محافظ السويس يتفقد سوق الأنصارى لمتابعة أسعار السلع الغذائية

أجرى اللواء العربى السروى، محافظ السويس جولة ميدانية لسوق الأنصارى للخضر والفاكهة والأسماك للتأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق والاطمئنان على أحوال السوق والبائعين وأصحاب المحلات وضبط الأسعار، وشدد المحافظ على المسئولين بالتموين بتخفيض الأسعار خلال الشهر الكريم.

وتفقد المحافظ معرض السلع الغذائية الذى يقام مكان الموقف القديم للأتوبيس، بهدف توفيرالسلع الأساسية لمواطنى السويس مثل الخضروالفاكهة واللحوم والدواجن والزيوت والبقوليات والعطوروياميش رمضان بأسعار تناسب الجميع خلال الشهر المعظم بالتنسيق بين الغرفة التجارية والتموين.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومجدى عبدالعال مدير عام التموين ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية.



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محافظ السويس يراقب الاسعار بسوق الانصاري



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جانب من الجولة



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حديث مع البائعين



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مراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين



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حديث مع المواطنين



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داخل أحد محالات بيع اللحوم