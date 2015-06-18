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اتفاقيات لإنشاء سفارات لمكتبة الإسكندرية فى الجامعات المصرية

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اتفاقيات لإنشاء سفارات لمكتبة الإسكندرية فى الجامعات المصرية اتفاقيات لإنشاء سفارات لمكتبة الإسكندرية فى الجامعات المصرية
قام الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بتوقيع عدة اتفاقيات لإقامة سفارات جديدة لمكتبة الإسكندرية، وذلك مع الدكتور أشرف محمد الشيحى؛ رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور محمد حسن القناوى؛ رئيس جامعة المنصورة، والدكتور على شمس الدين؛ رئيس جامعة بنها، والدكتور خالد اسماعيل حمزة؛ رئيس جامعة الفيوم، والدكتور منصور محمد كباش؛ رئيس جامعة أسوان، والدكتور ماهر مصباح؛ رئيس جامعة السويس.

بحضور كل من الدكتور السيد عبد الخالق؛ وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف حاتم؛ أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر الشايب؛ مدير مبادرة سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية.

وتهدف الاتفاقيات إلى نشر الثقافة والمعرفة لطلبة الجامعات فى ربوع الجمهورية وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية إبريل الماضى.

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