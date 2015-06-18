للستات وبس.. أخطاء ترتكبينها تسبب ترهل الثدى

كثير من العوامل الخاطئة والممارسات غير الصحية تؤدى إلى ترهل الثدى لدى السيدات، ولا تعى أغلبهن تسببها فى ترهل ثدييها بيديها.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية أكد على تسبب الكثير من العوامل فى ترهل ثدى السيدة، خاصة التى تتعلق بالملابس ونوعية العادات اليومية التى تمارسها باستمرار، وعلى الرغم من ذلك فقد تتسبب الكثير من العوامل الخارجة عن إرادة السيدة فى ترهل ثدييها، كالحمل وتكراره، والولادة، والرضاعة وتدفق اللبن من الثدى كلها تؤثر بشكل حقيقى فى شكل الثدى وتكوينه وترهله.

وتابع سعد موضحا أن عدم ارتداء حمالة الصدر لفترات طويلة قد يؤدى بالفعل فى كثير من الحالات إلى ترهل الثدى، كذلك ارتداء حمالات صدر متدلية للغاية، أو صغيرة الحجم للغاية يؤثر على شكل وحجم الثدى أيضا، والخضوع لنظام رجيم قاس، أو السمنة المفرطة فجأة، إضافة إلى قلة ممارسة السيدات والفتيات بشكل عام للرياضة، ورياضة الذراعين والبطن، ولا شك أنها تؤثر بشكل مباشر على حالة الثدى وقوامه، وتساعد على شد عضلاته وعدم ترهله، لذا ينصح أخصائى التناسلية بضرورة ممارسة رياضة الصدر والبطن للسيدات منذ المراهقة، حتى يشب الصدر ممشوقا وممتلئا بصحة، إضافة لصعوبة ترهله حتى بعد الولادة والحمل.