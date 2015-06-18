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الزعتر غذاء مثالى لأمراض الصدر والجهاز الهضمى

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الزعتر غذاء مثالى لأمراض الصدر والجهاز الهضمى الزعتر غذاء مثالى لأمراض الصدر والجهاز الهضمى
الزعتر من أهم النباتات العربية، والتى ينتشر استخدامها بشكل خاص فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفى السنوات الأخيرة بدأ انتشار استخدام الزعتر فى .

الدكتور خالد يوسف يوضح أهم فوائد الزعتر، موضحا أن فوائده تتجاوز كثيرا كونه منكها لوجبات الطعام، كما أن فائدته لا تتأثر كثيرا سواء كان مجففا أو نباتا رطبا.

فوائد الزعتر للجهاز التنفسى.


>ويوضح خالد أهم فوائد الزعتر للجهاز التنفسى، والتى تتمثل فى القضاء على التهابات الحلق والحنجرة، كما يحسن من عمل الرئة، ويساعد على التخلص من البلغم المتراكم فى الحلق والصدر، ولعلاج تلك الحالات ينصح خالد بشرب بكوب من مغلى الزعتر أو استنشاق بخار مغلى الزعتر، لتحسين وظائف التنفس.

فوائد الزعتر للجهاز الهضمى


>بجانب فوائده المتعددة للجهاز التنفسى، فاللزعتر العديد من الفوائد الهامة للجهاز الهضمى أيضا، وأهمها علاج مشاكل الهضم كالانتفاخ والغازات، كما أنه يعد من أهم المواد الطاردة والمقاومة لفطريات وبكتيريا الأمعاء، يحسن أيضا عملية هضم الطعام بصورة جيدة.

ويضيف خالد أن للزعتر فائدة هامة أضافتها الأبحاث الحديثة، وهى احتواؤه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تساعد على الحفاظ على شباب وحيوية خلايا الجسم، وتؤخر علامات الشيخوخة وتقاوم الخلايا الحرة المسببة للأورام السرطانية.

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