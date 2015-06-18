بوتين يقبل دعوة خادم الحرمين الشريفين لزيارة السعودية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه قبل الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، والملك السعودي، بدوره، وافق على دعوة فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

> وقال بوتين في بداية لقائه مع وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “أنتم تعرفون، أنني دعوت، في محادثة هاتفية، العاهل السعودي لزيارة روسيا. وأود أن نؤكد على الدعوة وإرسال أطيب التمنيات للملك”.

> من جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان: “أود أن أنقل لكم أن خادم الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، يؤكد أنه يقبل الدعوة لزيارة روسيا”.

> وأضاف ولي ولي العهد السعودي: “كما يشرفني أن أنقل لكم دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، لأننا نرى روسيا إحدى الدول الأكثر أهمية في العالم الحديث وعلاقتنا عميقة في التاريخ”، مذكرا بأن موسكو كانت أول من اعترف بالمملكة العربية السعودية.