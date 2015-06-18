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مقتل 3 من داعش بنيران عراقية بالكرمة.. ومقتل جندى وإصابة 4 فى بغداد

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مقتل 3 من داعش بنيران عراقية بالكرمة.. ومقتل جندى وإصابة 4 فى بغداد مقتل 3 من داعش بنيران عراقية بالكرمة.. ومقتل جندى وإصابة 4 فى بغداد
تمكنت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى بمحافظة الانبار اليوم الخميس من قتل ثلاثة من مسلحى تنظيم(داعش) خلال صد هجوم للتنظيم على منطقة الصبيحات بالكرمة فى الأنبار غربى العراق.

وقال مصدر أمنى إن قوة التدخل السريع تمكنت أيضا من تدمير تدمير مركبة تحمل سلاحا رشاشا ثقيلا بالكرمة شرق مدينة الفلوجة، وأجبرت نت تبقى من مسلحى التنظيم المهاجمين على الفرار.

وفى بغداد، قتل جندى وأصيب أربعة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة باتجاه دورية لقوات الجيش العراقى فى منطقة الطارمية شمالى العاصمة العراقية(بغداد).

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