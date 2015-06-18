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مصادر: الحكومة ترفع قانون الدوائر للرئيس بعد الانتهاء من توصيات مجلس الدولة

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مصادر: الحكومة ترفع قانون الدوائر للرئيس بعد الانتهاء من توصيات مجلس الدولة مصادر: الحكومة ترفع قانون الدوائر للرئيس بعد الانتهاء من توصيات مجلس الدولة
قالت مصادر مطلعة أن سترفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور بعد الانتهاء من توصيات مجلس الدولة التى أوصى بها بعد موافقته على القانون ورفعه لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات ستناقش هذه التوصيات وتنتهي منها ويعقبها رفع القانون للرئيس.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل سيناقش هذه التوصيات ويعقبها رفعه القانون لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد وافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ورفعها لمجلس الوزراء.

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مصر 365

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