بالصور..وزيرالاسكان ومحافظ بني سـويف يفتتحان محطتي مياة ببني سويف

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعيّ محطتيّ مياه شرب، لخدمة ٨٦٠ ألف نسمة، بمحافظة بني سويف، ليزيد نصيب الفرد في مدينة بني سويف الأم من ١٤٠ لترًا إلى ٢٠٠ لتر في اليوم، وفي القرى من ١٠٠ لتر إلى ١٥٠ لترًا في اليوم.

وافتتح «مدبولي»، يرافقه المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، المشروع الأول وهو محطة مياه «أبو سليم» وشبكاتها، بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة ٣٤٠ مليون جنيه، وقامت بتنفيذها شركة «المقاولون العرب»، وتخدم ٨٠٠ ألف نسمة في مدينة بني سويف بالكامل، بجانب ١٨ قرية هم (أبو سليم – شريف باشا – رياض باشا – منقريش – بني عفان – بني هارون – الشيخ هارون – الحماوي – مصطفى طاهر – منطقة خزان بلبل – منطقة قاعة المؤتمرات – الدير – منطقة مستشفى الصدر – بليفيا – نعيم – بني بخيت – الكوم الأحمر – منشأة الروضة).

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدخول المحطة للخدمة، تكون الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، قد نجحت في تغطية احتياجات مدينة بني سويف، حتى عام ٢٠٣٠.

وافتتح الوزير والمحافظ، المشروع الثاني، وهو محطة مياه «أبو صير»، بطاقة ٨ آلاف متر مكعب في اليوم، وتكلفة ٤٥ مليون جنيه، وتخدم ٦٠ ألف نسمة في مناطق 5 قرى (أبو صير – معصرة أبو صير – ميهوب الديب – قمن العروس – والعزب المحيطة)، وقامت بتنفيذها شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو).