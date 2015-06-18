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ضبط شخصان لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

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ضبط شخصان لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا ضبط شخصان لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة سمالوط بالمنيا  من ضبط شخصان لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع
> بدأت الواقعة بتلقي مباحث مركز شرطة سمالوط معلومات تفيد با قيام كلاَ من :-
> 1. ” علاء . ش . م ” سن 30 .
> 2. ” مصطفى . ع . ع ” سن 35 ، سبق إتهامه فى قضية ” أسلحة نارية ” .
> بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن الأول متخذان من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
> عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بمسكن الأول وبحوزتهما الآتى :-
> بندقية آلية عيار 7,62×39 .
> ( 2 ) بندقية خرطوش .
> ( 3 ) فرد خرطوش محلى الصنع .
> الأدوات المستخدمة فى التصنيع .
> لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت ( 750 ) جرام .
> بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة لإستخدامها فى التصنيع .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .وجاري عرضهم على النيابة .

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