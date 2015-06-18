ضبط شخصان لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

تمكنت مباحث مركز شرطة سمالوط بالمنيا من ضبط شخصان لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع

> بدأت الواقعة بتلقي مباحث مركز شرطة سمالوط معلومات تفيد با قيام كلاَ من :-

> 1. ” علاء . ش . م ” سن 30 .

> 2. ” مصطفى . ع . ع ” سن 35 ، سبق إتهامه فى قضية ” أسلحة نارية ” .

> بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن الأول متخذان من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

> عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بمسكن الأول وبحوزتهما الآتى :-

> بندقية آلية عيار 7,62×39 .

> ( 2 ) بندقية خرطوش .

> ( 3 ) فرد خرطوش محلى الصنع .

> الأدوات المستخدمة فى التصنيع .

> لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت ( 750 ) جرام .

> بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة لإستخدامها فى التصنيع .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .وجاري عرضهم على النيابة .