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«السيسي» يكلف هيئة قناة السويس بتنفيذ مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد

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«السيسي» يكلف هيئة قناة السويس بتنفيذ مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد «السيسي» يكلف هيئة قناة السويس بتنفيذ مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد

عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على الرئيس عبد الفتاح مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية بالظهير الجغرافي للميناء، حيث تم استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير وسبل التنفيذ المطروحة، فضلًا عن التكلفة التقديرية المتوقعة، مع إمكانية إشراك الهيئة الهندسية في تنفيذ الأعمال الرئيسية المرتبطة بالمشروع.

وكلف الرئيس هيئة قناة السويس بتنفيذ المشروع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تمكنها من مباشرة العمل والإشراف على المشروع داخل الحيز الجغرافي له، وذلك في إطار إشرافها على مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

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