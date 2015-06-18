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مميش: تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لن يمس موازنة الدولة

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مميش: تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لن يمس موازنة الدولة مميش: تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لن يمس موازنة الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور مستشار وزير الدفاع للمشروعات، ورئيس الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر المستجدات على صعيد تجهيزات حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل، حيث أكد الرئيس على أهمية إضفاء الطابع المصرى على الحدث، وعدم تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية تخص الاحتفال.

وقال الفريق مميش، إن تمويل الاحتفال لن يمس موازنة الدولة، حيث تم فتح حساب برقم 2015/8/6 بالبنك المركزى المصرى لتلقى مساهمات المواطنين المصريين فى الداخل والخارج بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والهيئات الوطنية والبنوك العاملة بالدولة.

وقد شدد الرئيس فى هذا الصدد على أن تتم المساهمات بِحُريةٍ تامة ودون أى إلزام وبمحض إرادة المساهمين.
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