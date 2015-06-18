قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن 22 ضربة جوية ضد تنظيم داعش

قالت قوة المهام المشتركة اليوم الخميس فى بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 22 ضربة جوية على أهداف لتنظيم تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

وأضاف البيان أن 16 ضربة نفذت قرب مدن البغدادى والحويجة وبيجى والفلوجة والرمادى وسنجار وتلعفر بالعراق وأن التحالف قصف وحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية ومبانى الى جانب عدد آخر من الأهداف، وفى سوريا استهدف التحالف أنفاقا ووحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية قرب الحسكة ودير الزور وتل أبيض.

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