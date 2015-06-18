المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يؤكدون دعم شرعية الرئيس منصور هادى

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا اليوم الخميس فى مقر الأمانة العامة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة.

يأتى هذا الاجتماع بمناسبة الزيارة التي يقوم بها خالد بحاح ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى جمهورية مصر العربية، حيث استمع المجلس إلى العرض الشامل الذي قدّمه بحاح حول مستجدات الأوضاع الخطيرة فى الجمهورية اليمنية، حيث كان الاجتماع مغلقا دون حضور وسائل الاعلام.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية ، إنه وبعد التداول، واستناداً إلى قرارات القمة ومجلس الجامعة الوزارى فى هذا الشأن، خلص المجلس إلى ما يلي:

أولا: التأكيد مُجدّداً على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى ، رئيس الجمهورية اليمنية ، وما يبذله من جهود وطنية مُخلصة للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.

ثانيا: التأكيد مُجدّداً على قرار القمة العربية فى شرم الشيخ الذي أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والإعراب عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.

ثالثا: الترحيب بنتائج مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" الذي عُقد خلال الفترة 17-19/5/2015 في المملكة العربية السعودية وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.

رابعا: تثمين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولدالشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمرالحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وآخرها القرار رقم2216 (2015).

خامسا: التأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والإعراب عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدّمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل جهود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يُقدّمه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" إلى اليمن الشقيق.