قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عصر اليوم الأربعاء بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شرق حى الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت مصادر محلية أن عدة آليات وجرافات إسرائيلية خرجت من موقع ناحل عوز العسكرى شرق مدينة غزة وتوغلت بشكل محدود شرق حى الشجاعية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية الحدودية وسط إطلاق نار كثيف دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى من آن لآخر شرق قطاع غزة وتقوم بعمليات تجريف فى الأراضى الزراعية المحاذية للسياج الأمنى الفاصل بذريعة عدم استخدامها من فصائل المقاومة الفلسطينية.