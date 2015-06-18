قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عصر اليوم الأربعاء بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شرق حى الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية أن عدة آليات وجرافات إسرائيلية خرجت من موقع ناحل عوز العسكرى شرق مدينة غزة وتوغلت بشكل محدود شرق حى الشجاعية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية الحدودية وسط إطلاق نار كثيف دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى من آن لآخر شرق قطاع غزة وتقوم بعمليات تجريف فى الأراضى الزراعية المحاذية للسياج الأمنى الفاصل بذريعة عدم استخدامها من فصائل المقاومة الفلسطينية.