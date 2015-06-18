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المعارضة السورية تحكم سيطرتها على منطقة "الراشدين" بمدينة حلب

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المعارضة السورية تحكم سيطرتها على منطقة "الراشدين" بمدينة حلب المعارضة السورية تحكم سيطرتها على منطقة "الراشدين" بمدينة حلب
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان عن احكام فصائل من المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على منطقة استراتيجية فى محافظة حلب بشمال سوريا.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز ) عن المرصد قوله - اليوم الخميس - " إن مقاتلى المعارضة تمكنوا من السيطرة على كامل ضاحية الراشدين ، التى كانت القوات الحكومية تسيطر على أجزاء كبيرة منها" ، مضيفا أنه بعد سقوط المنطقة فى يد مسلحى المعارضة قامت طائرات النظام السورى بشن غارات مكثفة على مواقع الحى وأحياء أخرى فى حلب الشرقية .

وأشار المرصد إلى أن هذه المنطقة تشكل خط دفاع أساسى عن مركز البحوث االعلمية فى المنطقة وهو مركز عسكرى كبير، فى المقابل، قصفت المعارضة، التى تسيطر على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، المناطق الخاضعة لسيطرة فى المدينة، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين فى شارع " تشرين " بالمدينة .

وكانت المعارضة صعدت فى الأيام الأخيرة استهداف الأحياء الغربية، حيث قتل فى القصف المدفعى والصاروخى 63 مدنيا على الأقل، بينهم 14 طفلا قضوا فى سقوط قذائف على منطقة جامع الرحمن.
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