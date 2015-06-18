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مدير الخطوط اليمنية: اجمالى اليمنيين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ ٥٦٠٩ يمنيا

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مدير الخطوط اليمنية: اجمالى اليمنيين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ ٥٦٠٩ يمنيا مدير الخطوط اليمنية: اجمالى اليمنيين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ ٥٦٠٩ يمنيا
قال صادق عبد العزيز مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار القاهرة الدولى إن الشركة نقلت حتى اليوم الخميس ٥٦٠٩ يمنى على متن ٣٣ رحلة جوية ، لتكون بذلك قد نقلت تقريبا جميع اليمنيين الموجودين بالقاهرة ، مؤكدا أن الشركة بمجرد أن يتوفر لديها عدد من اليمنيين الراغبين فى العودة الى اليمن ستنظم لهم رحلات حسب أعدادهم.

وأوضح أنه من المقرر أن تنظم الشركة فجر السبت رحلة طيران تنطلق من مطار القاهرة الى مطار "بيشة" بالمملكة العربية ، ثم إلى مطار صنعاء تنقل على متنها ما يقرب من ١١٧ يمنيا.

وأضاف أن الخطوط اليمنية بدأت نقل اليمنيين من القاهرة برحلة واحدة يومية ثم زادت رحلاتها الى رحلتين يوميا ، ثم ٣ رحلات ، وحاليا يتم تنظيم رحلات بمجرد توافر عدد من اليمنيين الراغبين فى العودة لليمن.

وأوضح أن رحلات الشركة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى مطار "بيشة" بالمملكة العربية السعودية ، ثم إلى مطار صنعاء ، وذلك بالتنسيق بين السلطات المختصة لإجلاء الرعايا اليمنيين من القاهرة ، معربا عن أمله فى استئناف الشركة تنظيم رحلاتها بشكل طبيعى بين القاهرة وصنعاء فى القريب العاجل، وكذلك مع عواصم العالم كافة.

وقال خالد النعيمى مدير مكتب شركة الخطوط اليمنية إنه تقدم بطلب الى سلطة الطيران المدنى المصرية للسماح للشركة باستئناف تنظيم رحلاتها بشكل طبيعى بين القاهرة وصنعاء فى القريب العاجل ، مشيرا الى أنه من المقرر أن يتم الرد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن وفد اليمن الذى يزور حاليا برئاسة نائب الرئيس ، ورئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح من المقرر أن يبحث مع المسؤولين فى مصر استئناف تنظيم رحلات مباشرة من القاهرة الى صنعاء.

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مصر 365

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