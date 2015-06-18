مدير يوفنتوس: إذا رحل تيفيز فسيكون هذا اللاعب هو بديله

أكد جوسيبي ماروتا مدير نادي يوفنتوس الإيطالي أن ماريو مانزوكيتش الكرواتي لاعب أتليتكو مدريد سيكون بديل كارلوس تيفيز في الفريق إذا رحل الأخير.

وقال ماروتا لصحيفة (توتو سبورت) الإيطالية:"إذا رحل تيفيز، فسيكون مانزوكيتش هو بديله".

وأضاف "نتفق جميعا على تأثيره الإيجابي، لكن تيفيز يود العودة للأرجنتين لإنهاء مسيرته الحافلة هناك".

وتابع "كلنا ننتظر قراره، ونأمل في معرفة ماذا سيفعل خلال الأيام المقبلة. إذا كانت لديه الرغبة في الاستمرار معنا، سنكون سعداء بذلك. بخلاف هذا، سنلبي رغبته في العودة للأرجنتين".

وأتم "أنا متأكد بأنه سينضم حتما لبوكا جونيورز إذا رحل عن يوفنتوس".