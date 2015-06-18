أس: أجويرو في قائمة أحلام ريال مدريد

يحلم ريال مدريد بسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين بحسب صحيفة أس الإسبانية.

صحيفة أس في عددها الصادر اليوم الخميس وضعت صورة أجويرو مع جملة "ريال مدريد يضع عينه على كون".

ويأمل الميرنجي في دعم خط هجومه الذي لا يوجد فيه من رؤوس الحربة سوى الفرنسي الدولي كريم بنزيمة.

ويقوم خيسي رودريجز بدور المهاجم البديل بعدما انتهت إعارة خافيير هرنانديز من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وبحسب التقرير فإن ريال مدريد يعرف أن سيتي لن يبيع نجمه الأول بسهولة، خاصة أن أجويرو لم يطلب الرحيل ويبدو سعيدا في الدوري الإنجليزي.

لكن اللاعب يظل واحدا من أحلام النادي الملكي بحسب التقرير.