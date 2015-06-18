ماركا: الجميع ينصح رئيس ريال مدريد بضم بوجبا.. لكنه خائف من 3 أشياء

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن كل المحيطين بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينصحون الرجل بالتعاقد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس.

من يحيط ببيريز يثنون على قدرات بوجبا صاحب الـ21 عاما، ومنهم حتى زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية ونجم ريال مدريد الأسبق ومدرب فريقه الرديف حاليا.

لكن بيريز بحسب تقرير صحيفة ماركا قلق من 3 أشياء.

النقطة الأولى التي تقلق بيريز أن اللاعب في حياته الشخصية معروف عنه بعض مالا يعجب رئيس النادي الملكي.

كذلك النقطة الثانية أن وكيل أعمال اللاعب هو مينو رايولا وهو ليس على وفاق مؤخرا مع إدارة ريال مدريد.

أما النقطة الثالثة فهي أن الصفقة لن تكون سهلة بحال، ذلك كون باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي يتصارعون على لاعب يتألق في ناد غني ليس في حاجة ماسة لترك نجمه.

هذا يجعل الصفقة تصل إلى 90 مليون يورو بحسب ما أكده التقرير، وهو ما يحتاج لدراسة كبيرة من رئيس النادي الملكي.